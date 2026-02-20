Парламентарният контрол за кабинета "Гюров" днес отпадна
"Поради факта, че служебният кабинет се закле вчера и постъпват уведомления от министрите, че няма как да участват в парламентарния контрол, предлагам за днес той да отпадне", каза Костадин Ангелов от ГЕРБ в началото на заседанието.
Министрите, които се заклеха вчера, трябваше да отговарят на 14 въпроса.
