Парламентът гласува днес изтеглянето на Бюджет 2026
Припомняме, че в понеделник имаше мащабни протести в различни градове в България против план-сметката на държавата.
Във вторник власт, синдикати и работодатели се срещнаха в министерството на финансите. Стана ясно, че в новия бюджет няма да има увеличение на данъци и осигуровки, както и въвеждане на СУПТО.
На разговорите не беше обсъдено удъжлаване на бюджета за 2025 г.
От своя страна от ПП-ДБ поискаха оставката на правителството и нови предсрочни парламентарни избори с довода, че управляващите вече са закъснели с изтеглянето на Бюджет 2026 г.
Последва и извънредно изявление от президента Румен Радев, в което той също призова за нови избори.
Премиерът Росен Желязков от своя страна бе категоричен, че "ще абдикират последни".
Експерт: Допълнителното материално стимулиране не стига до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до големите шефове!
08:37
Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
01.12
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната, президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
30.11
Променят Закона за обществения транспорт по пример на Европа – единен електронен билет и мобилен портфейл
02.12
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
02.12
Иван Сотиров: Всички имаме отговорност да не допуснем поколението...
23:15 / 02.12.2025
Борисов: Или застанете с ГЕРБ да направим нов бюджет, или избори
22:31 / 02.12.2025
Милен Керемедчиев: Пред Европа в момента са надвиснали тежки обла...
22:31 / 02.12.2025
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите
21:30 / 02.12.2025
Недоволство не стихва: Протести срещу Бюджет 2026 и утре
21:27 / 02.12.2025
Костадин Костадинов: Голяма част от българското общество не иска ...
19:43 / 02.12.2025
