|Парламентът отхвърли референдума на "Възраждане" за лева, Костадинов и групата напуснаха залата
Предложението получи подкрепата една на 65 депутати, 110 натиснаха червеното копче, а 28 се въздържаха.
Формулировката на въпроса беше: "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година".
Веднага след това Костадин Костадинов обяви, че парламентарната му група няма място в зала и тръгва на обиколка из страната.
