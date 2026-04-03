На 19-и април ще се проведат поредните предсрочни парламентарни избори в последните пет години. ЦИК регистрира 24 политически формации и 1 инициативен комитет в кампанията.

А имат ли участниците ресурс за реклама и достатъчен ли е той за провеждане на още една кампания?

На този и други въпроси търсим отговор в традиционния за Институт за развитие на публичната среда мониторинг на медийната реклама по време на предизборната кампания, цитиран от ФОКУС. В него са включени официалните страници на 38 национални и регионални медии – 8 телевизии, 3 радиостанции, 11 вестника и 16 информационни сайта и агенции.

В първите 10 дни от кампанията 17 участници са похарчили общо 393 244 евро без ДДС. Тази сума е с около 100 000 евро по-голяма от средствата, които участниците инвестираха в първите десет дни на вота през октомври 2024 г.

На първо място по направени разходи са от "Продължаваме Промяната - Демократична България" със 76 589 евро. Следват ги бившите им некоалиционни партньори от ГЕРБ-СДС с 65 704 евро и "Възраждане" с 43 291 евро. Тези три формации са вложили около 47% от всички средства за медийна реклама до момента. На четвърто място се нарежда новата коалиция на доскорошния президент Румен Радев - с 34 537 евро.

Подробности за всички формации, разходвали средства за политическа реклама досега в кампанията, както и медиите, към които са насочили средствата си, може да откриете в публикацията на платформата “Отворен парламент" - “Първите 10 дни на кампанията - почти 400 хил. евро за медии".