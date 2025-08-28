ЗАРЕЖДАНЕ...
|Паскал дава обяснения по делото за контрабанда и корупция в КПКОНПИ днес?
Паскал беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други трима, предаде NOVA.
Вчера 64-годишният мъж беше върнат на "Калотина", но медиите не бяха допуснати в граничния пункт.
