Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Паскал дава обяснения по делото за контрабанда и корупция в КПКОНПИ днес?
Автор: ИА Фокус 08:47Коментари (0)130
©
След екстрадицията на Никола Николов-Паскал у нас, днес се очаква той да даде обяснения в Антикорупционната комисия по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен. Той е задържан до 72 часа. Засега информация от Софийската градска прокуратура по случая няма. Не е ясно дали и от държавното обвинение ще поискат постоянния му арест от съда.

Паскал беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други трима, предаде NOVA.

Вчера 64-годишният мъж беше върнат на "Калотина", но медиите не бяха допуснати в граничния пункт.



Още по темата: общо новини по темата: 131
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
25.02.2025 »
19.12.2024 »
19.12.2024 »
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Онкоболна жена не беше пусната на полет на наше летище, багажът й...
08:54 / 28.08.2025
Концесионерът на плажа в "Крайморие": Това е абсурдно!
08:46 / 28.08.2025
Катастрофа на АМ "Тракия"! Образува се задръстване
08:40 / 28.08.2025
Празник е!
08:41 / 28.08.2025
НИМХ с прогноза до края на август
08:41 / 28.08.2025
Хигиенистка на минимална работна заплата: На месец взимам чисто 8...
22:34 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
Община Бургас ще продава земята под РУМ "Велека", завиши цената с близо половин милион лева
10:50 / 26.08.2025
В кръвта и урината на полицейския син от Несебър са открити следи от марихуана
15:20 / 26.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода днес
10:06 / 27.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Поскъпване на хранителните продукти
Опасен хищник броди край Шумен
51-ото Народно събрание
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: