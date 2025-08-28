Новини
Паскал с четири обвинения
Автор: ИА Фокус 19:23
© Булфото
След 3 часа разпит Никола Николов - Паскал излезе от Антикорупционната комисия, без да коментира нищо. Соченият за контрабандист №1 е обвиняем по делото, придобило популярност като "Аферата в митниците“. 

Той ще отговаря пред Темида по 4 обвинения, научи bTV от свои източници - едно за участие в ОПГ. Две за контрабанда, които включват няколко конкретни случая.

И едно обвинение - за държане на акцизни стоки. По данни на bTV става въпрос за цигари за близо 4 млн. лева.

Никола Николов, който беше екстрадиран вчера от Сърбия, влезе в 10:30 ч. тази сутрин в сградата на комисията. Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция "Митници“ Петя Банкова. 

Рано сутринта той не отговори на журналистически въпроси дали ще дава обяснения и дали се възприема за най-големият контрабандист в държавата. Какво е казал по време на разпита, най-вероятно ще стане ясно в събота, когато Софийският градски съд ще гледа мярката му за неотклонение.

Половин час преди него в сграда влезе адв. Димитър Марковски, който потвърди, че ще защитава Николов, отказа коментар.

Сърбия го екстрадира повече от година, след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда.

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.




