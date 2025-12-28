Сподели close
Щастливи сме и в този последен ден от програмата на нашето Мирно посещение при майката Църква да вземем участие в Тайнството на светата Евхаристия, при това на място, което е паметно за всяко православно българско сърце: някогашното предградие, днес квартал на този царствен град, където през 1878 г. беше подписан мирният договор, поставил началото на живота на Третата българска държава. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в българската църква "Свети Стефан" в истанбулския квартал "Йешилкьой" по време на първото си мирно посещение във Вселенската патриаршия.  Днес е последният ден от посещението в Инстанбул на българския патриарх. 

Той пожела на светата Константинополска патриаршия мирни и благодатни бъднини.

"Ще запазим най-топли спомени от всички богослужения, всички братски срещи и събития от програмата на това посещение, което, уверени сме, ще остане в Летописите на светата Българската православна църква като наистина историческо и още една най-категорична изява на нашето богоблагословено единство във вярата, която изповядваме, и надеждата, която споделяме", каза още патриархът. 

"Нека това наше единство и тази наша взаимна любов пребъдат навеки. Божият мир и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!", подчерта българският патриарх Даниил.