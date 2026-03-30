След рекорден ръст през 2025 г., пазарът на недвижими имоти в България започва да се охлажда. Данните показват увеличение на предлагането, съчетано със спад в броя на сделките - сигнал за навлизане в по-балансирана фаза.През първото тримесечие на 2025 г. в София са отчетени 8588 сделки – 20-годишен пик. В същото време ипотечните кредити също достигат високи нива.От началото на 2026 г. обаче тенденцията се обръща. Наблюдава се спад на сделките с около 10% и ръст на предлагането с над 25%. Има и удължаване на времето за сключване на сделки."Когато цените достигнат висок пик, купувачите започват да мислят повече и да не действат импулсивно. Дали да направи неразумният ход и да се закупи имот веднага, или да помисли, да се посъветва и да огледа какво се случва на пазара. Януария-февруари месец имаше драстичен ръст на предлагането, което пък прави избора на купувача малко по-сложен и ще го удължи във времето. Спадът на сделките е с 10%, но пък активните оферти са с 26% нагоре. Януари и февруари имахме активен ръст на продавачите. 26% се покачиха новите оферти, което да възможност на купувача да избира повече. И той гледа повече“, коментира пред bTV Гергана Бахчеванова, директор на брокерска агенция.Една от основните причини е изчерпването на т.нар. "ефект еврозона“.Много купувачи са побързали да инвестират в имоти през 2025 г., очаквайки рязко поскъпване след приемането на еврото. Това води до изпреварващо покачване на цените и масови покупки с инвестиционна цел."Цените се покачиха предварително. Сега навлизаме в ново равновесие. Първо януари беше месец, в който банкерите брояха стотинки, защото влизането на еврото отложи много процеси, свързани с ипотечното кредитиране. В януари и февруари, по статистиките на БНБ, виждаме ръст в ипотечното кредитиране около 14%. Броят на ипотечни кредити расте, което потвърждава хипотезата, че по-голям процент от сделките, въпреки че те са намалели спрямо януари -февруари, миналата година, става с ипотечни кредити поради достигането на някакви високи цени на имотите. Изчистиха се тези резервирани пари, така наречените дюшеци. Последното тримесечие наистина, изконсумира ефекта, че с влизането на еврозоната цените ще се покачат. Това, което стана - те се покачиха предварително. И според мен сега влизаме в едно ново равновесие, различно равновесие, където има по-балансирано търсене и предлагане“, обясни Деян Василев, кредитен посредник.През първите месеци на годината се наблюдава сериозен ръст на новите обяви.- купувачите имат по-голям избор- огледите се увеличават- решенията се вземат по-бавноСпоред брокери, част от продавачите са инвеститори, които сега излизат на пазара с цел печалба или от притеснение за бъдещ спад.В условия на несигурност купувачите стават по-предпазливи и рационални.- по-достъпни имоти- жилища в добре развити квартали- имоти с добра инфраструктура и среда"Хората търсят качество на живот – добра среда, инфраструктура и дори добри съседи“, коментират експерти.Въпреки охлаждането на пазара, цените на гаражите остават високи, особено в столицата.В София гаражи се продават между 50 000 и 100 000 евро, има и сделки за над 100 000 евро. Причината е недостигът на паркоместа и интересът от инвеститори, както и че доста по-лесно се поддържа подобен имот.Въпреки по-малкия брой сделки, ипотечното кредитиране продължава да расте. Има ръст от около 14% в началото на годината при средни лихви около 2,47%. Има дори нови оферти с още по-ниски лихви.- висока ликвидност на банките- растящи спестявания- силна конкуренция между кредиторите"Банките се борят за клиенти и предлагат все по-добри условия“, посочват експерти.Специалистите предупреждават за прекомерно задлъжняване.Препоръка им е вноската по кредити да не надвишава 30% от дохода. Въпреки че банките позволяват и до 50%, по-консервативният подход е по-безопасен на фона на икономическа несигурност.- стабилизиране на цените- по-бавен ръст (около 5%)- по-балансиран пазар между търсене и предлагане"Това са бавни процеси – за спад на цените е нужно много по-дълго намаление на сделките“, посочват специалисти.Най-важният съвет - "Купувайте с разум, а не с емоция.“Това е основното послание към купувачите в настоящата ситуация – повече анализ, по-малко прибързани решения.Пазарът на имоти не се "спуква“, а се успокоява – след години на бърз растеж, обобщиха експертите.