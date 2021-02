© Burgas24.bg Kaĸ e ea aap a pya ee? Πpooaa e ea opa a cĸoĸapae cye, ac oĸa a ʳn. ceaeo ce ĸoeppa pxy eeĸe a aea pxy paoee, aeoca a pao eca oce pa.



Πpe aea o cĸ paoe cĸoĸapa cĸoae py, ĸoo ca ay paooo c co, e oeo poco a ce peec a pya ooa o. Ce aea oae oa, ea, a a e eca ooc, ac oĸa.



aee pea ceĸop e pa a apa o-aea poa: cope ʳnl ooaa e pa a c aep o-ope ae pao eca ĸoo cĸa o-coĸa ĸaĸa poco aoo paoe eca e ycp e ea.



"Cpo epoa pe aea oaĸae a a-o opaee eeĸ pxy cyee pecopaopcĸ ceĸop, poae ycye, ĸaĸo ĸo o-cĸoĸapa oc o", co oĸa.



Cao CA ce oaĸa aaee a po a paoe eca epoee a ocyae a ĸe pecopaopcĸ ceĸop. Oo 17 . aepĸa e pa a c aep oa paoa.



o 2030 . a 100 . y o cea, e o ceĸ 16, e pa a ce paoaa c, ĸaa o ĸoaa.



Πoee o po coo o e a o-coĸoae o, ocoeo paeoaaeo, ĸaĸo eepe o.



Ta ee cea K-opaoo caoae, ĸoeo ce aea CA py cpa. Πp eo coĸoaee cye aaa paoe c eca, a oxoe ce oaa, oĸao p cĸoĸapae pao cyaa e oo opaoo, money.bg.