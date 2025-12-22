Социалните партньори подписаха новия Колективен трудов договор – логично продължение на добрия социален диалог, започнал още през далечната 1992 г. с първия Национален КТД между МОН и Учителски синдикат "Подкрепа“.Договорът запазва всички досегашни придобивки и добавя нови за страните по него.Към момента няма промяна в работните заплати, тъй като все още няма приет държавен бюджет.Заплатите на педагогическите специалисти ще бъдат увеличени с 5% от 1.01.2026 г.минималната работна заплата ще нарасне с 10% от 1.01.2026 г.Новите учителски заплати ще станат факт с подписването на анекса.