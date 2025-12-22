Педагогическите специалисти ще получават по-високи заплати
©
Договорът запазва всички досегашни придобивки и добавя нови за страните по него.
Към момента няма промяна в работните заплати, тъй като все още няма приет държавен бюджет.
След обнародването на удължителния закон за държавния бюджет и подписване на анекс:
Заплатите на педагогическите специалисти ще бъдат увеличени с 5% от 1.01.2026 г.
минималната работна заплата ще нарасне с 10% от 1.01.2026 г.
Новите учителски заплати ще станат факт с подписването на анекса.
Още от категорията
/
Даниел Митов остро: Колко административно неграмотен трябва да си? На Божанов му се натрупаха доста компоти във Фейсбук
17:11
"ДПС - Ново начало" със законопроект за увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
16:09
Работодателите искат сезиране на КС за противоконституционност на удължителния бюджет, с който ще бъде поет 1 млрд. лв. нов дълг
14:09
Стойчо Кацаров: ЕК съди България за правила, които създават условия за корупция в здравеопазването
21.12
Демерджиев: Многохилядните протести очертаха една разделителна линия - от една страна стои статуквото, а от другата - гражданите
21.12
Зимата идва с пълна сила
21.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.