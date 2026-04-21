Служители на ГДБОП неутрализираха пореден случай на съхранение и разпространение на порнографски материали с непълнолетни лица. При специализираната операция, проведена на 16 април 2026 г. под надзора на Софийската районна прокуратура, е задържан мъж, в чието мобилно устройство са открити хиляди незаконни файлове.

Разследващите са установили над 6000 изображения и повече от 300 видеоматериала с детска сексуална експлоатация, информира Plovdiv24.bg. Задържаният е използвал чужда самоличност в продължение на две години, за да участва в затворени групи в мобилни приложения, популярни сред сексуалните насилници.

Статистиката на ГДБОП показва засилена активност в противодействието на този вид престъпления. От началото на 2026 г. до момента са реализирани следните резултати:

- Проведени са 13 специализирани полицейски операции;

- Задържани са общо 12 лица;

- Премахнати са близо 3000 файла с незаконно съдържание.

Сред установените извършители през годината попадат лекар-педиатър, разпространявал материали чрез личния си акаунт в приложение за тийнейджъри, както и чужд гражданин с постоянно пребиваване в страната. Повечето от арестуваните са членували в частни групи с изключително строг режим на достъп, изискващ специални кодове и лични препоръки.