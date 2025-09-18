Пеевски: България ще бъде държава, а не соросоидна общност, аз съм гарант за това!

© Следва правителството да работи и да има държава. Тези хора трябва да разберат какво е демокрация, какво е доблест. България ще я има! Ще бъде държава! Няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия, аз съм гарант за това. Това заяви пред журналисти лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски след петия неуспешен вот на недоверие.



Припомняме, че този път вотът беше поискан заради "несправяне в сферата на вътрешните работи, правосъдието и срещу завладяната държава" и внесен от "Продължаваме промяната-Демократична България".