Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори. Това заяви в своя позиция лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това, кой оказва натиск върху решенията на българското правителство. Трябва ясен отговор на въпроса поддава ли се българският премиер на натиска от прокситата на Сорос - ПП-ДБ, еманация на завладяната държава?!
За страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят - установяването на траен световен мир.
Затова, ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на "ДПС-Ново Начало" ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи.
Тогава в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България, за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Алек Сорос.
Пеевски: Членствотото на България в Съвета за мир е без алтернатива
Очаква се новият президент на България да започне процедурата по избор на служебно правителство
08:16
Страхил Делийски: "Скокът" на Радев е на символно равнище, в заявката за "разрушаване на модела" липсва конкретика
24.01
