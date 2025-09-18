Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай

© Булфото Както предупреждавах от много време насам – тези хора – соросоиди, грантаджии, корумпирани и компрометирани политици от ППДБ, сеещи омраза и ненавист се опитаха да ескалират изкуствено напрежение, което обаче доказа само едно – че омразата убива. Това написа в писмо до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.



По думите му днес живота си е загубил един достоен български полицай, докато е изпълнявал служебните си задължения – да пази реда и сигурността в държавата от тези разрушители.



"Изказвам искрените си съболезнования към семейството и близките на загиналия полицай. Загубата им е огромна, но трябва да знаят, че винаги могат да разчитат на мен. Както и всички български полицаи и техните семейства.



Защото аз няма да отстъпя пред провокатори и разрушители, които са готови да взривят гражданския мир, в името на собственото си оцеляване или користни интереси.



Ще срещнат нашия решителен и категоричен отпор при всеки подобен техен опит да рушат държавата и демокрацията в страната", допълни Пеевски.