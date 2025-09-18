Новини
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
Автор: ИА Фокус 10:39
© Булфото
Както предупреждавах от много време насам – тези хора – соросоиди, грантаджии, корумпирани и компрометирани политици от ППДБ, сеещи омраза и ненавист се опитаха да ескалират изкуствено напрежение, което обаче доказа само едно – че омразата убива. Това написа в писмо до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

По думите му днес живота си е загубил един достоен български полицай, докато е изпълнявал служебните си задължения – да пази реда и сигурността в държавата от тези разрушители. 

"Изказвам искрените си съболезнования към семейството и близките на загиналия полицай. Загубата им е огромна, но трябва да знаят, че винаги могат да разчитат на мен. Както и всички български полицаи и техните семейства. 

Защото аз няма да отстъпя пред провокатори и разрушители, които са готови да взривят гражданския мир, в името на собственото си оцеляване или користни интереси. 

Ще срещнат нашия решителен и категоричен отпор при всеки подобен техен опит да рушат държавата и демокрацията в страната", допълни Пеевски.



Още по темата:
18.09.2025 Министър Кирилов за починалия полицай: Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо
18.09.2025 Асен Василев след словесния сблъсък с Пеевски: Най-сетне се разходи по тротоарите на София
18.09.2025 Ивелин Михайлов: Пеевски с най-нежния глас ми каза "мишка"
18.09.2025 Политолог за ПП: Още един път показаха на целия български народ, че и по този начин нищо няма да постигнат
18.09.2025 Пеевски: Какво искаш, Асене?!
18.09.2025 Остри реплики между Асен Василев и Делян Пеевски пред парламента
Aнонимен
преди 1 ч. и 0 мин.
0
 
 
Така е, защото некадърното ръководство на МВР използва полицаите сякаш не са хора - страшно много извънреден труд, абсурдни условия на труд, висока възраст за пенсиониране - защо са ги изтипосали там от среднощ? Какво точно заплашва "народните любимци" - един вот на недоверие? Борисов и Пеевски ли пазят от народна любов? Този нещастник Пеевски, който не смее на прозореца да се покаже, ще обещава нещо на семейството на поицая - това е ГАВРА!
Още новини от Национални новини:
Политолог за ПП: Още един път показаха на целия български народ, ...
10:31 / 18.09.2025
Пеевски: Какво искаш, Асене?!
10:18 / 18.09.2025
Икономист: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на з...
10:22 / 18.09.2025
Остри реплики между Асен Василев и Делян Пеевски пред парламента
09:55 / 18.09.2025
Кирил Петков: Днес Пеевски трябваше да ходи пеша!
09:53 / 18.09.2025
Експерт за еврото: Този мач вече сме го играли през 1999 г.
09:40 / 18.09.2025

