|Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
По думите му днес живота си е загубил един достоен български полицай, докато е изпълнявал служебните си задължения – да пази реда и сигурността в държавата от тези разрушители.
"Изказвам искрените си съболезнования към семейството и близките на загиналия полицай. Загубата им е огромна, но трябва да знаят, че винаги могат да разчитат на мен. Както и всички български полицаи и техните семейства.
Защото аз няма да отстъпя пред провокатори и разрушители, които са готови да взривят гражданския мир, в името на собственото си оцеляване или користни интереси.
Ще срещнат нашия решителен и категоричен отпор при всеки подобен техен опит да рушат държавата и демокрацията в страната", допълни Пеевски.
Коментари (1)
Aнонимен
преди 1 ч. и 0 мин.
0
