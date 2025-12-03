Делян Пеевски в кулоарите на парламента по повод многохилядните протести, организирани от ПП-ДБ, които се проведоха срещу бюджета на страната и правителството.
За поисканата оставка на правителството и предстоящия вот на недоверие Пеевски каза:
"Само моите избиратели могат да ми искат оставката. Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора. Искам да уважават моите избиратели. Власт се взима или дава на избори", каза той и се обърна към ПП-ДБ:
"Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха, къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам", обясни Пеевски.
"Аз отказах да бъда част от олигархията им", допълни лидерът на "ДПС-Ново Начало".
Пеевски: Досега бях добър, сега съм лош
