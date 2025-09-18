Пеевски: Какво искаш, Асене?!

© Напрежението пред парламента ескалира, предаде репортер на "Фокус". "Какво искаш, Асене?", обърна се към Асен Василев лидерът на "ДПС - Ново начало".



"Ще има държава с главно "Д“, каза още той.



"На тези хора вчера им свършиха мотивите, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия! Аз ще правя държава с главно "Д“ и няма да бъде това! Ще има държава и те са приключили! Ще има държава с главно "Д“!", допълни Делян Пеевски.



