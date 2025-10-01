ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да бъде закрита
По думите му са разговаряли направо да го закрият.
Относно опасенията на опозицията за дупка в бюджета Пеевски каза: "Крадците нямат право да говорят за митници, за приходи или за бюджет, защото те ограбиха държавата заедно с баща им Румен Радев".
Той посочи, че от "ДПС - Ново начало" са категорично против вдигането на данъци.
"Да се захващат да работят приходна агенция, митници и да си свършат работата", каза още Пеевски.
