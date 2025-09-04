Новини
Пеевски: Пълна подкрепа за старши комисар Николай Кожухаров
Автор: ИА Фокус 17:08Коментари (0)77
© Булфото
Бруталното посегателство срещу директора на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров е акт на насилие, който буди гняв и възмущение. Нещо повече - това е проява на един изключително опасен синдром на безнаказаност и липса на респект на млади хора към органите на реда, законът и реда в държавата. Това написа в позиция до медиите лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.

Публикуваме целия текст без редакторска намеса:

Като изказвам пълна съпричастност и подкрепа за бързото възстановяване на старши комисар Николай Кожухаров, изразявам и пълната си подкрепа към хилядите полицаи и служители на реда, които изпълняват съвестно служебните си задължения и носят гордо службата си. 

Настоявам за незабавни действия за установяване на извършителите на това грозно деяние и прилагането към тях на цялата строгост на закона. 

Защото отношението към органите на реда и респектът към тях е в основата на гарантирането на реда и сигурността на хората в държавата. 

Този случай ще е и поредният тест за българския съд и склонността да бъде излишно снизходителен към извършители на пътни престъпления, вандализъм на пътя и хулигански прояви на насилие на каквито ставаме свидетели в последните месеци - както случая с младежа, убил трима с колата си в Разград.

Държава, в която непълнолетни и млади хора могат да действат така нагло, все едно правилата не се отнасят за тях, за които човешкият живот и здраве не са ценност обрича бъдещето си. Уважението и респектът към полицаите и служителите на реда са в основата на опазването на здравето и сигурността на хората.








