|Пеевски: Пълна подкрепа за старши комисар Николай Кожухаров
Публикуваме целия текст без редакторска намеса:
Като изказвам пълна съпричастност и подкрепа за бързото възстановяване на старши комисар Николай Кожухаров, изразявам и пълната си подкрепа към хилядите полицаи и служители на реда, които изпълняват съвестно служебните си задължения и носят гордо службата си.
Настоявам за незабавни действия за установяване на извършителите на това грозно деяние и прилагането към тях на цялата строгост на закона.
Защото отношението към органите на реда и респектът към тях е в основата на гарантирането на реда и сигурността на хората в държавата.
Този случай ще е и поредният тест за българския съд и склонността да бъде излишно снизходителен към извършители на пътни престъпления, вандализъм на пътя и хулигански прояви на насилие на каквито ставаме свидетели в последните месеци - както случая с младежа, убил трима с колата си в Разград.
Държава, в която непълнолетни и млади хора могат да действат така нагло, все едно правилата не се отнасят за тях, за които човешкият живот и здраве не са ценност обрича бъдещето си. Уважението и респектът към полицаите и служителите на реда са в основата на опазването на здравето и сигурността на хората.
