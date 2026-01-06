Делян Пеевски снощи късно вечер излезе с позиция по отношение на нарастващото напрежение между САЩ и Венецуела. Пеевски посочи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал отличен пример за демокрация чрез отстраняването на Николас Мадуро.
"Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро", написа той.
Пеевски: Тръмп даде отличен пример за демокрация с отстраняването на диктатора Мадуро
© Булфото
Богоявление е!
08:36
Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! От шофьор на автобус Маду...
23:11 / 05.01.2026
Какво се случва с цените на вендинг машините в евро?
23:11 / 05.01.2026
Аре бежи
преди 2 мин.
За фалшификация на избори викаш... Да не вземе и за теб да дойде чичо ти Дончо тогава, че ти тая игра бая си я играл!
