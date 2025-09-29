ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пеевски: Защитата на децата от посегателства е над всичко! НК трябва да бъде променен!
"Законодателни промени, които засилват защитата на децата и непълнолетните, ще покажат ясно, че обществото поставя тяхната неприкосновеност над всичко. Това е не само наказателна, но и възпитателна мярка – сигнал, че посегателството срещу най-уязвимите е недопустимо и ще бъде строго санкционирано.
Много държави вече са предприели законодателни промени, които предвиждат по-тежки наказания и специална защита за деца и непълнолетни при сексуални престъпления. България трябва да се присъедини към тези усилия, за да гарантира, че правата на децата са защитени в пълна степен и че страната ни стои твърдо на страната на морала, семейството и човешкото достойнство.
Сексуалната злоупотреба с малолетни и непълнолетни е едно от най-тежките престъпления, защото съчетава физическо насилие с дълбока психологическа травма. В много случаи тези травми са доживотни и водят до разрушени личности, невъзможност за нормален семеен и социален живот и тежки здравословни последствия. Строги и ясни наказания, съчетани с мерки за превенция, имат силно възпиращо действие и показват нетърпимостта на обществото към подобни деяния.
Наказателният кодекс, в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция, приема 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си, затова "ДПС - Ново начало" внася изменение в НК, с което увеличава тази възраст на 16 години.
С това поставяме началото на широк дебат и законодателни промени, с които ще бъдат актуализирани мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда, възпитавани в традиционните семейни ценности", се допълва в позицията..
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Риск от наводнения и свлачища! За 24 часа се очакват 80 литра на ...
22:35 / 28.09.2025
Нека помогнем на Йоана!
22:34 / 28.09.2025
Гуцанов: Не трябва да се вдигат каквито и да е данъци!
22:34 / 28.09.2025
Нов ужасяващ рекорд по АМ "Тракия"
20:45 / 28.09.2025
Николай Денков: Коцев и Терзиев са възможни опции за кандидат-пре...
20:18 / 28.09.2025
Димитър Гърдев за искането на АЛДЕ: Няма да бъдат спирани никакви...
20:18 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета