Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО се обърна към кметовете и общинските съветници от ДПС. И продължи:
Затова призовавам всички представители на ДПС в местната власт - кметове и общински съветници да дадат на хората сигурността и предвидимостта, от която имат нужда в годината на преход - да направят необходимото за запазването непроменени на всички местни данъци и такси през 2026-та година, за да не натоварват допълнително хората.
Общините винаги са били в центъра на политиките ни, заради това, че именно те са пряката връзка с хората. И винаги могат да разчитат на нашата подкрепа, както в платформата за “Ново начало за развитие на регионите", така и в Народното събрание и изпълнителната власт, заключи Пеевски.
Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
