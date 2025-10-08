Пеевски към президента Радев: Чакам го на терена!

© "Румен да излиза и да си прави партията с Копринката и Узунов. И всички търгаши. Чакам го на терена."



С такъв призив се обърна лидерът на ,,ДПС-Ново Начало'' Делян Пеевски към президента Румен Радев. Коментарът на Пеевски в резултат на предложението на лидера на СДС Румен Христов. Той предложи да се въведе ,,период на охлаждане'' година, година и половина след края на президентския мандат, в който вече бившият държавен глава да няма право да си прави политически проект.



Пеевски коментира и за пръв път скандала, който се завъртя около статията на изданието ,,The Wall Street Journal''.



"Питайте тези, които са поръчали тази статия в Wall Street Journal. Да дойдат ПП-ДБ и кореспондентите на някои медии и ги питайте тях за тези лъжи. Убеден съм, че това е поръчкова статия".



Какво пише в статия на WSJ?



"Бившият български премиер Бойко Борисов, който все още е най-властният мъж в България, съзря възможност – рекламата на тръбопровода и други български активи могат да му осигурят среща с американския президент, с който той се срещна през 2019 г. Освен всичко останало, Борисов се опитва да потърси облекчаване на санкциите по Закона "Магнитски" за някои от най-близките му сподвижници".



"За "Магазин за хората" всичко е направено от парламента. Очаквам действия от министър Тахов", завърши лидерът на ДПС-Ново начало.