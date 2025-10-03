Пеевски отново с критики към президента 

© Булфото Никакви коли на президента не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена и пътува със супер луксозни коли. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.



"Има ли натиск от президента Румен върху БНТ - има натиск. Ядосал се е защо се сменят шефовете на службите, неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху Копринка и цялата му банда“, обясни Пеевски.



По-рано темата с колите на НСО коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че "Радев се вози в най-хубавите автомобили на НСО с всички екстри" и попита: "Кои коли му взимаме?".