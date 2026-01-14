Делян Пеевски. Музеят, който се помещава в кабинет 222А в сградата на Народното събрание е обновен и допълнен с представянето на схемите на "Харвардите", "Пуделгейт" и пуделите Асен и Рашков, съобщават от пресцентъра на ДПС.
Припомняме, че в края на миналия месец кабинетът на лидера на "ДПС-Ново Начало" бе декориран с макети на представители на "Продължаваме Промяната- Демократична България"- Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев, Николай Денков. Бяха изложени и чатове отново между депутати от ДПС и ПП-ДБ, както и законопроекти, които са подписали заедно по време на сглобката.
По думите на лидера на ДПС-Ново Начало целта на експозицията е да открои основните принципи, които трябва да бъдат водещи за политиците - защитата на сигурността и стабилността на държавата, както и "недопускане да се подмени историята".
Пеевски с нова експозиция в кабинета си
©
Още по темата
/
Кирил Петков: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца?
29.12
"Да, България" в отговор на Борисов: Той действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема
29.12
Даниел Митов остро: Колко административно неграмотен трябва да си? На Божанов му се натрупаха доста компоти във Фейсбук
22.12
Делян Пеевски: Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, положението е много тежко. Януари и февруари ще бъдат трудни
18.12
Още от категорията
/
Бившият депутат от "Величие" Николай Марков: На онези, които обиждаха, унижаваха и заклеймяваха Слави, ще кажа само едно
11:07
Проф. Александър Маринов:Президентът е единствената сериозна алтернатива на съществуващите партии
08:32
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.