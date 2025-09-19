ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пеевски с остро писмо към премиера: Настояваме да работите за хората и да се фокусирате изцяло върху безводието
В него той настоява за спешни мерки от правителството за действия във връзка с разрешаването на проблема с безводието, който обхваща все повече общини и населени места. Лидерът иска да получи информация и за това кой ще бъде председател на новосформирания Борд за водите и членовете в него, съобщават от пресцентъра на партията.
"Затова настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората“, се казва в писмото.
Припомняме, че по-рано днес Делян Пеевски отговори на критиката на Бойко Борисов пред журналисти, като го призова да нареди на премиера да приключи темата с водата.
