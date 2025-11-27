Делян Пеевски в отговор на протестиращите снощи.
По отношение на твърденията на "Продължаваме Промяната", че депутат от ПГ на Пеевски е удрял и душил със закачалки член на младежката организация на ПП, Делян Пеевски не отрече, но заяви:
"Нормално ли е да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, връщаме Народния съд ли?'', попита Пеевски и се закани:
"Искате ли и аз да блокирам парламента всеки ден и да викам долу? С моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти", каза той.
Пеевски обяви, че "никой няма да вземе властта през улиците''.
По думите му "всичко, което е социално, ще бъде защитено за хората“ и "ДПС–Ново начало ще го устои“.
"Нямат право партии да влизат по кабинетите и да търсят хора, да казват елате долу пред народния съд - няма такъв съд. Друга година е и няма да се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това. Има демокрация и никой няма да вземе властта през улицата“, заключи председателят на "ДПС–Ново Начало".
Лошо куче11
преди 58 мин.
Само така, вън и мисирките от НС.
Квото Такоа
преди 1 ч. и 37 мин.
Шиши започва все повече да си показва свинския нрав.
