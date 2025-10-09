ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ, без него тях няма да ги има!
Това заяви председателят на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента.
"Те не се борят с никаква мафия, правят само бели. А лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Бойко Борисов, той ги спасява и ги пази. А те само го нападат. Ако не е Борисов, тях няма да ги има", категоричен бе Пеевски.
Лидерът на "ДПС-Ново Начало" коментира и темата с "Лукойл":
"Ако наистина има такава сделка за "Лукойл'', трябва да се знае кой е купувача. За това четирите партии вкарахме това предложение. Трябва да защитим хората, които бяха ограбвани години от ПП-ДБ с високите цени на горивата".
