ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пенсионер в Гърция получава 893 евро средно, пенсионер в България - едва 700 лева
Това е средната стойност на всички изплащани пенсии, като размерът на индивидуалната пенсия варира в зависимост от продължителността на трудовия стаж, доходите и внесените осигуровки на всеки пенсионер.
От 1 януари 2026 г. пенсионната система в Гърция ще претърпи значителни промени. Механизмът за лични различия, който досега е предотвратявал увеличения за около 671 000 бенефициенти, ще бъде практически премахнат. Преходът ще бъде постепенен и ще приключи през 2027 г.:
2026 г. – пенсионерите с лична разлика ще получават 50% от годишното увеличение.
2027 г. – всички ще получават 100% от увеличението, независимо от наличието на лична разлика.
Постепенно премахване на личните различия.
Увеличение на основните пенсии от 1 януари 2026 г.
Постоянна надбавка от 250 евро всеки ноември.
Намаление на данъка върху доходите.
Пенсионер с облагаем доход 10 000 евро и месечен нетен доход 823 евро
+214 евро нето от увеличението
+250 евро ноемврийска надбавка
Общо: 464 евро нето
С лична разлика: 357 евро нето
Пенсионер с облагаем доход 14 000 евро и месечен нетен доход 1 080 евро
+263 евро нето от увеличението
+250 евро ноемврийска надбавка
+80 евро намаление на данъка
Общо: 593 евро нето
С лична разлика: 462 евро нето
Пенсионер с облагаем доход 20 000 евро и месечен нетен доход 1 460 евро
+376 евро нето от увеличението
+200 евро намаление на данъка
Общо: 576 евро нето с лична разлика: 388 евро нето
Пенсионер с облагаем доход 24 000 евро и месечен нетен доход 1 693 евро
+417 евро нето от увеличението
+280 евро намаление на данъка
Общо: 697 евро нето
С лична разлика: 489 евро нето
Българските пенсии включват: Основни трудови пенсии – зависят от осигурителен стаж и доходи.
Социални пенсии за старост – определят се според възраст, доход и здравословно състояние.От 2021 г. насам пенсиите се осъвременяват регулярно. През 2022 г. е извършено:
Увеличение с 10% на основните пенсииДопълнителна сума от 60 лв.
Повишение на максималния размер на пенсията до 1 500 лв.
Средната пенсия в България през последните години варира между 700–800 лв. (≈350–400 евро), като минималната достига около 630 лв.
Причини за сравнително ниските пенсии:
Осигурителна култура – в западните държави хората плащат по-високи социални вноски и имат дълъг трудов стаж, докато у нас често се работи без пълни осигуровки.
Модел на пенсионната система – България разчита основно на разходопокривен модел ("днешните работещи издържат днешните пенсионери“), докато в други страни има силно развити капиталови и частни пенсионни фондове.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 696
|предишна страница [ 1/116 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидент...
12:57 / 12.09.2025
Даниел Митов: 21 служители на МВР са уволнени заради корупция
12:42 / 12.09.2025
Премиерът за шефа на ДАНС: Още очакваме президента
12:10 / 12.09.2025
Митът за българския кашкавал: Повечето продукти идват отвън
12:30 / 12.09.2025
Почернената майка на Сияна се появи за пръв път публично след тра...
12:06 / 12.09.2025
Трима получиха шанс за нов живот, донорът е жена на 52 години
12:37 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета