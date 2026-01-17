Пенсионери пазаруват на версия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
В хранителния магазин в село Спанчевци, близо до Вършец, има няколко тефтера с имена на клиенти, пазарували на вересия. "Има 50 лева, има по 100–200 лева“, показва магазинерът. Клиентите признават, че най-често взимат на вересия продукти от първа необходимост – хляб, храна и безалкохолни напитки. "Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край“, каза Антоанета Йорданова пред NOVA.
Тефтерите се водят точно и ежедневно, без ограничения за сумата. "Кафе, безалкохолно, хляб – това предлагаме. Връщат като получат пенсията, от борсата или заплатата“, обясни продавачката Кирилка Сергеева.
С навлизането на еврото вересиите постепенно се превръщат в "евроверсии“. "Повечето връщат в евро, защото пенсиите вече са в евро“, допълни Сергеева. Хората в селото постепенно свикват с новата валута и я използват в ежедневието.
Дори възрастните не остават назад – 87-годишната Енефка Младенова вече планира да остави левовете на дъщерята си, за да ги смени за евро.
За продавачите най-важното остава вересиите да се връщат навреме, независимо от валутата. "Ако дадат левове – връщат в левове, ако дадат евро – връщат в евро. Важно е да връщат“, подчертава Кирилка Сергеева.
