За първите девет месеца на годината изпратените пари от българите в чужбина са над 1 милиард евро. Това показват последните данни на централната банка, предава bTV.Как тези пари помагат на домакинствата по празниците и откъде идват най-много средства?Статистиката на централната банка сочи, че най-големи суми от началото на годината са изпратили сънародниците ни от Съединените щати - над 200 милиона евро. След това се нареждат изпратените суми от Германия - оттам идват близо 197 милиона, а от Обединеното кралство у нас са изпратени почти 192 милиона евро.Дъщерята на Радка Филипова от 15 години е в Испания. Работи на две места, изплаща жилище там, но не забравя майка си. С помощта от чужбина възрастната жена ще покрие и разходите по трапезата за коледните и новогодишните празници.С парите от чужбина се поддържа и родителският дом в село Зверино. Без тях обновяването му не би било възможно."Например, покрива на къщата сменихме, ремонт на баня, на кухня, лекарства всеки месец", посочва още Радка.Икономистите отчитат, че парите от чужбина имат пряк ефект върху потреблението, тъй като това не са суми които се спестяват, а се ползват за покриване на текущи разходи. Повечето похарчени пари у нас носят и повече приходи от ДДС в бюджета."Свеж приход отвън, който раздвижва местния бизнес - т.е всички магазини, от които ще бъдат купени стоки с тези средства, директно получават пари, които не биха получили, ако ги нямаше. Малки бизнеси, които извършват дребни услуги в малките населени места, ползват доста често средства с такъв произход", казва Адриан Николов, икономист.Така оцеляването на дребния бизнес в отделните региони на страната става по-лесно, отчитат икономистите. Парите от чужбина са в помощ на системата за социална подпомагане, тъй като те често идват в помощ на най-уязвимите домакинства у нас.