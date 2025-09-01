ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пенсионерка: Всичко ми се вижда много скъпо. Лишавам се от месо, което не мога да си позволя
Доматите, краставиците, дините и пъпешите запазват цените си. Най-много в посока нагоре са тръгнали цените на някои млечни продукти, фасул, царевица и ориз.
Въпреки че доматите не са сред поскъпналите стоки, цената им на пазара остава висока. Средно е около 5 лв. за розовите. Въпреки цените, Роза е тръгнала със списък за продукти за лютеница.
"Всичко ми се вижда много скъпо. Едни капачки, обикновени капачки за буркани, защото ние си затваряме от старото поколение, бяха 3,50 лв., сега са 6,50-7 лв., но пак реших да затворя нещичко. Лишавам се, най-вече се лишавам от месо, което не мога да си позволя", сподели тя.
През последната седмица цените на кашкавала, сиренето и киселото мляко са поскъпнали в масовите магазини.
По-ниски цени се намират в малките млекарници: "Ние нямаме поскъпване, имаме мандра."
В седмичния пазар Маргарита задължително включва млечни продукти, въпреки че цената в търговската мрежа е висока.
"Средно на месец - около 150-200 лв. отделяме. Ние сме възрастни хора и имаме нужда от мляко и млечни продукти", каза тя пред Bulgaria ON AIR.
Поевтинели са прясното мляко, олиото, свинското и пилешкото месо, отчитат още от Комисията по стоковите борси и тържищата.
Проследяването на цените ще продължи и след приемането на еврото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 666
|предишна страница [ 1/111 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Боршош: Виненият туризъм е продукт, който има потенциал да утвърд...
16:32 / 01.09.2025
Катастрофа на АМ "Тракия" предизвика страшни задръствания
16:23 / 01.09.2025
Атанас Атанасов иска отстраняване на шефа на ДАНС заради инцидент...
16:18 / 01.09.2025
МЗ: Лекарите не препоръчват транспортиране на пострадалите деца п...
15:39 / 01.09.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увели...
15:37 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета