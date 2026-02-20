Петима са кандидатите за управител на МБАЛДБ "Света Анастасия“, научиТехните проекти ще бъдат отворени от Комисията, гласувана от Общински съвет Бургас с председател д-р Лидия Стефанова, в понеделник, 23 февруари.Кандидатури за управител на Болницата са подали Венцислав Димов, Тома Томов, Благомил Здравков, Димитър Помаков и Донка Желева.Стартът на конкурса за управител на общинската детска болница бе даден на 22 декември 2025 г. , като кандидатите имаха възможност да подават документи в 50-дневен срок.Провеждането му преминава през три етапа - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания (като до втория етап на конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на тях), представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване с кандидатите, което се изразява в защита на програмата за развитието и дейността на болницата и познаване на относимото законодателство.