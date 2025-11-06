Утре, 7 ноември, е денят на паметта на 33-мата свети мъченици от Мелитиния, според православния календар. Този църковен празник се свързва с 5 специални забрани, които не бива да се пренебрегват. Ето какво трябва и не трябва да се прави утре, 7 ноември, според църковните и народните вярвания.Житие на Св. 33 мчци в МелитинСвети Йерон (Хиерон, Гион) е роден в град Тиана (Кападокия) в благочестиво християнско семейство. Майка му, Стратоника, е била сляпа и Йерон се грижил за нея с голяма любов и преданост от ранна възраст.По време на управлението на императорите Диоклециан и Максимиан (284-305) в Кападокия е изпратено голямо военно командване, водено от офицера Лизий, за да потисне християнството и да набере млади мъже в армията. Гион, който бил надарен с голяма сила и издръжливост, отказал да се присъедини към императорската армия, тъй като това би означавало да се отрече от вярата си и да се поклони на идоли. Когато войници дошли да го отведат, той взел дървена тояга и ги прогонил.Той се скрил в пещера с деветнадесет други християни. В сънищата си Хиерон получил видение за предстоящата си мъченическа смърт: "Няма да се биеш за земен цар, а за небесен“, казал му мъжът в бяло, който му се явил.След това Гион и тридесет и двама (32) негови събратя по вяра били арестувани и отведени в град Мелитена за съд. Там от тях било поискано да принесат жертва на идоли. Гион и останалите отказали, като открито изповядвали християнската вяра. По заповед на Лисий ръката на Гион била отрязана в лакътя и след това затворен заедно с останалите. Четири дни по-късно всички били обезглавени.Народни поличби, традиции и забрани на 7 ноемвриАко в небето има много облаци, в близко бъдеще се очаква сняг или дъжд. Ако духа вятър от север или северозапад, това предвещава силни студове. Ако има силна слана, зимните студове ще продължат дълго време.Според народните вярвания, на 7 ноември не бива да се забърквате в спорове с близки и да отказвате помощ на нуждаещите се - в противен случай богатството може бързо да напусне къщата. Народните вярвания също така съветват да не купувате скъпи вещи, защото те няма да издържат дълго. На този ден трябва да избягвате съмнения и колебания - ако отлагате и пропуснете подходящия момент, можете да загубите нещо много важно.7 ноември се счита за благоприятен за ден ръкоделие - бродерията и шиенето на този ден са особено успешни, защото според народните вярвания светецът закриля целия труд на ръкоделиците и занаятчиите.