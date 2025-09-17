ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза в зала
Дебатите са днес, а гласуването ще бъде 24 часа след техния край. Темата е правосъдие и вътрешна сигурност, а вотът е внесен от ПП-ДБ с подкрепата на АПС и МЕЧ.
Правителството може да бъде свалено с най-малко 121 гласа "за".
Още новини от Национални новини:
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
23:11 / 16.09.2025
Разследват смъртта на пациент, чакал дежурния хирург цели пет час...
23:10 / 16.09.2025
Синът на Отец Иван разкри причината за смъртта му
22:13 / 16.09.2025
Разбра се кой е човекът, карал размазаната кола на "Ботевградско ...
22:12 / 16.09.2025
Има между 40 и 100% надценка на основни хранителни продукти в Бъл...
20:53 / 16.09.2025
До 5 години затвор, ако притежавате райски газ
19:33 / 16.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:34 / 15.09.2025
