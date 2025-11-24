83-годишният бивш военнослужещ Петко Минков е убил 23-годишния си внук, носещ същото име, с незаконна пушка в ранните часове в събота, научи Plovdiv24.bg от свои източници.
Съпругата на възрастния мъж е била тежко болна и трудноподвижна. В петък вечерта внукът му бил излязъл с приятели близо до Поповица. След полунощ се прибрал и започнал видеоразговор с тях до около 2,00 часа през нощта.
Хора от селото описват момчето като добро и неконфликтно. Работил като охрана в съседно село и не употребявал наркотици.
Младият мъж е и първата жертва. Той е спял, когато възрастният мъж го е прострелял. Не е имало скандал между тях. Съседите не са чули изстрелите от оръжието.
Според наши източници бившият военнослужещ не е употребявал алкохол, нито е имал психични проблеми. Преди години е работил в близкото поделение, а след това се е занимавал с животновъдство.
Майката на младия мъж първа се усъмнила, че нещо се е случило. Тя позвънила на телефона на сина си, но не получила отговор. Помолила техен близък да провери дали всичко е наред.
Когато влезли в къщата, намерили безжизненото тяло на двамата възрастни на първия етаж, а на втория било тялото на младежа.
Съселяните недоумяват как се е стигнало до тази огромна трагедия. Наскоро дядото се хвалел из селото, че е купил на внук си електрически мотор, с който да ходи по-бързо на работа.
След смъртта на бащата си, младият мъж живеел често при баба си и дядо си.
Петко Минков убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, пълна мистерия около мотивите му
©
Още от категорията
/
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пране на пари, подхранваща войната в Украйна
22.11
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Виктор1
преди 3 ч. и 12 мин.
Има някаква причина, обаче и да я научат, от полицията най-вероятно ще я скрият. Защото по-лесно е да обявят дядото за луд и всичко приключва. При тези семейни убийства най-вероятната причина е изневяра в миналото.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.