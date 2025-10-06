ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Петков, Василев и Бориславова отидоха на разпит в КПК, "ДПС - Ново начало" ги посрещна
През журналисти Кирил Петков коментира, че трети месец се държат невинни хора в ареста.
"Абсурдна теза" - така определи бившият председател на ПП обвиненията за оказване на натиск върху бившия министър на електронното управление.
"Държат 4 човека в ареста. Те реално са невинни, но използват обвиненията, за да ги държат в ареста“, допълни Петков.
Пред сградата на антикорупционния орган Радослав Ревански от "ДПС-Ново начало" обяви, че очаква по скоро да бъде закрита Комисията за противодействие на корупцията. "Допреди два месеца нашия лидер г-н Пеевски заяви, че желаем тази бухалка ПП-ДБ да бъде закрита и питаме днес защо още работи и в чия услуга".
Коментар за случващото се направи и Лена Бориславова на официалната си Facebook страница:
"Пълно е с ДПС младежи, които са пратени там от Делян Пеевски.
Миналата седмица аз, Кирил Петков и Асен Василев подадохме искания най-накрая да бъдем разпитани по делата, по които зам.-кметове, както и кмета на Варна стоят вече 3 месец в ареста. Антикорупционната комисия не изпълнява оказванията на Прокуратурата и не ни разпитва, защото не желае да научи истината. Прокуратурата и Антикорупционната комисия искат тези хора да лежат в ареста, за да може да смазват опозицията в лицето на ПП.
Сега, единствените хора, които са предварително уведомени, че искаме да бъдем разпитани, са ДПС младежи. В случая ми е болно за тези младежи, че биват използвани и че подкрепят такъв режим, какъвто Пеевски се опитва да установи в държавата - диктатура с главно "Д“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Джартов: Нашите екипи са винаги в готовност
09:18 / 06.10.2025
Катастрофа на АМ "Тракия", има задръстване, а трафикът се регулир...
08:42 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Малко българи имат повод да почерпят днес
08:45 / 06.10.2025
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хора...
09:04 / 06.10.2025
КЗП пусна новата версия на kolkostruva.bg
08:48 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод"
16:46 / 04.10.2025
Доктор Петров напусна "Игри на волята" след зрелищна елиминационна битка
13:53 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета