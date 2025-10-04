© Проходът "Петрохан" остава затворен заради паднали дървета. Това съобщават очевидци в социални мрежи.



След като вчера снегът изненада цяла България, се наложи проходът да бъде затворен за движение и в двете посоки. Тежкият сняг е причинил счупването на множество клони и дървета.