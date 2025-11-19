Надявам се, че след повече от 34 години независимост, за пръв път Република Северна Македония има историческия шанс да покаже, че има някакви наченки на държавност, и справедливостта за трагедията в Кочани да възтържествува. Това каза в предаванетонабившият ръководител на Гражданския демократичен съюз в Северна Македония Петър Колев по повод започналото в Скопие първо заседание по делото за пожара в дискотека "Пулс“ в град Кочани, при който на 16 март загинаха 63-ма, а 200 бяха ранени."Да изпратиш детето си и то никога да не се върне, е морално предизвикателство пред всеки един човек. И да знаеш, че за това има конкретни имена и ЕГН-та като виновни, и да видиш как една система ще ги остави безнаказано, смятам че е предизвикателство и за институциите в Северна Македония, но и като цяло за човешкото общество", каза той с надеждата този път институциите да проработят, но изрази съмнение и притеснение, познавайки институциите в Северна Македония, че това ще се случи. Според госта хората повече се надяват на външен натиск от страна на институциите на ЕС, които ще следят отблизо този процес, отколкото на капацитета на собствените си правораздавателни органи.Колев изрази мнението, че процесът със сигурност ще продължи години наред, като ще се ползват всякакви възможни начини, по които това нещо да продължава колкото е възможно по-дълго, с ясната цел и визия колкото е възможно повече да се разводни и колкото е възможно повече да спадне общественият и международният интерес от процеса."Има и бивши политици, има и бивши кметове, които са от партията, която днес управлява Македония, ВМРО-ДПМНЕ, така че дълбоко се съмнявам, че този съдебен процес ще бъде абсолютно прозрачен и със сигурност някой ще се опита това нещо да го влачи през годините“.Една такава трагедия няма как да не предизвика разочарование, няма как да не предизвика бунт, няма как да не предизвика ред други неща и според Колев е изключително странно как на последните местни избори отново кандидатът на управляващата партия спечели кметския стол в Кочани."Македонският политически елит използва един изключително провокативен, груб и бих казал симптоматичен език. Тази политическа наглост, която се демонстрира, идва от начина, по който се консумира властта в Северна Македония. Там демокрацията е много далеч от реалността, просто се действат от позицията на силата, имайки предвид, че държиш всичко, започвайки от местна власт, изпълнителна власт, законодателна власт, съдебна власт“.