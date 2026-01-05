Петър Стоянов, президент на Република България в периода 1997-а - 2002-а година, присъства на поклонението пред починалия в събота треньор номер 1 на XX-и век Димитър Пенев, което се проведе на Националния стадион "Васил Левски".
Народният представител в 37-ото и 40-о народно събрание на Република България даде мнението си за Стратега пред ФОКУС.
"Той беше голям състезател. Като треньор по футбол постигна най-големите успехи в България изобщо, но това, което малко хора се сещат и с което той, според мен, ще остане - той беше много обичан човек.
Аз мисля, че той беше един от най-обичаните хора в България заради характера, заради излъчването, заради позитивизма, заради смиреността. С това ще го запомня.
Аз го познавам повече от 35-40 години. Като адвокат помагах на Българския футболен съюз. Той беше току-що приключил състезателната си дейност. Бог да го прости! Замина си голям човек!", коментира Стоянов пред нашата медия.
Петър Стоянов за Димитър Пенев: Замина си голям човек
©
Още по темата
/
Мартин Петров: Димитър Пенев беше добър човек, който не беше мразен от никого - няма червени, няма сини
11:05
Още от категорията
/
Жена: Запазила съм час на 29 декември цената е 80 лева, на 5 януари исках да променя часа - процедурата вече е с 8 лева отгоре
10:51
Почина Димитър Пенев
03.01
Домашен музей на българския лев: Българи капсулират левове за вечни времена, търговци продават и ключодържатели
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.