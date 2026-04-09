Имаме серия от мерки за българите зад граница. Страната ни трябва да има не само активна, но и принципна и професионална външна политика, която да защитава националния интерес и да утвърждава България като пълноправен участник в международните отношения. Това заяви кандидат - депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов.
Публикуваме поста без редакторска намеса:
"България трябва да има външна политика. Много често ние нямаме активна позиция по ключови въпроси. Почти всички европейски държави имаха позиция по темата с въздушното пространство за военни самолети, но ние нямахме. Каква е причината - трябва да каже настоящото правителство".
"Разширяване на външно икономическото сътрудничество, проактивна външна политика в рамките на съюзите, в които участваме, възстановяване на България като регионален лидер в областта на регионалното сътрудничество са друг приоритет за "Прогресивна България".
"Наложително е включването на Народното събрание като инструмент, форма на провеждане на външна политика с много по-активна роля и съгласуване, и съвместно формиране на позициите между външното представителство и изпълнителната власт преди важни европейски форуми". Това са част от акцентите във външната политика на "Прогресивна България".
