Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация. Недоволството от бюджета беше само повод, а причините за недоволство са многопластови и далеч по-дълбоки и са свързани с дълбокото отвращение и презрение към управляващата класа и днешното правителство. Това каза в предаванетонаръководителят на Делегацията на българските социалисти в предишния мандат на Европейския парламент Петър Витанов.По-думите му новото послание, което протестът носи, е това, че той до голяма степен успя да преодолее големия проблем на опозицията, че не може да се обедини и да има общи действия срещу правителството. "Протестът отхвърли начина на управлението в България по категоричен начин и отприщи онзи гняв и трупащото се недоволство и напрежение в обществото, като създава едни тектонични вълнения, които водят до политическо свлачище, от които управляващите просто нямат полезен ход,“ каза той и допълни, че има огромен потенциал за устойчив опозиционен фронт. Неговите очаквания са въпреки всички опити за маргинализация на протести, опити за разделение, опозицията да продължи да работят под някаква форма заедно и да искат оставката на правителството.Според Витанов тогава, когато протестът излезе извън рамките на София и когато в него се включат хората от провинцията, то тогава тази масова енергия ще свали правителството. "Въпрос на време е,“ посочи той и добави, че причините за недоволството се коренят в обедняването на хората, макроикономическата действителност, висока инфлация, която се генерира от стоките от първа необходимост, от нереализируемия бюджет, който залага на неизпълними приходи, на увеличаването на осигурителната тежест през осигуровките, които по еднакъв начин ощетява и работещи, и работодатели. "Цялата акумулативно натрупана картина говори за трайно обедняване. Тогава тези хора, които и сега заради инфлацията усещат по джоба си как спестяванията им се изпаряват, имат абсолютните основания да излязат. И вие ще видите, че този процес ще се разшири извън рамките на София.“Цялата тази ситуация води до един косвен сблъсък между Борисов и Пеевски, който по всяка вероятност ще ескалира, посочи още политикът. "При Борисов има политически инстинкт – той си дава сметка, че тези протести нанасят тежка колатерална жертва върху собствената му политическа партия, а другият основен партньор в управлението, Пеевски, не познава граници. Това предполага сблъсък.“"Този гняв и презрение към управляващите ще намерят една или друга форма, ако не е през протеста, то те ще бъдат материализирани в следващите избори,“ категоричен е Витанов, като според него стремежът на управляващите е да избутат след президентските избори, за да не е Радев на терена тогава, когато е действаш президент, защото "те смятат, че неговия институционален рейтинг е този, който ще му доведе гласовете, което е дълбоко погрешно.“ Според госта, ако президентът Радев излезе на политическия терен, той ще обере огромното недоволство от този обществен гняв.