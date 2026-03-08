Румен Радев олицетворява надеждата за промяна на статуквото. Това заяви бившият евродепутат и народен представител Петър Витанов в ефира на Радио ФОКУС в предаването ''Метроном''.
"Не се търси някаква мистериозност или енигматичност. Имаме малко време на разположение и много работа. Това, че не излизаме и не говорим, явно прави впечатление, но съвсем скоро ще оповестим имената, а самият Румен Радев ще има възможност да отправи своето послание. Не смятам, че Радев през всичките тези години е мълчал – напротив, неговите позиции по основни политически въпроси са били ясни и именно те пораждат големите очаквания към тази партия", отговори Витанов на критиките към Румен Радев и твърденията, че държавният глава запазва прекалено дълго мълчание около новия политически проект.
Бившият евродепутат коментира и идеологическата ориентация на формацията "Прогресивна България", като подчерта, че в нея съществува широк спектър от позиции.
"Аз съм ляв и такъв ще си умра, но в "Прогресивна България“ има широк спектър от различни мнения – от хора, които са еврооптимисти, до евроскептици. Не бих могъл еднозначно да позиционирам партията ни. По всички ключови теми се водят дебати, за да се стигне до решение.“
Според него основното, което обединява членовете и симпатизантите на формацията, е противопоставянето на настоящия политически модел.
"Това, което ни обединява, е борбата срещу статуквото - срещу правителството, което изкара стотици хиляди хора на улицата, срещу модела на Борисов и Пеевски. Радев олицетворява надеждата за промяна на статуквото. Те двамата са реалният проблем, а Радев е тяхната алтернатива.“
По повод критиките към новата формация Витанов коментира:
"Представителите на т.нар. ''евроатлантици'' ни позиционират сред проруските политически партии – наричат ни русофили, путинофили. А хората от патриотичния сектор ни определят като евроатлантици на стероиди, ПП - ДБ на стероиди. Това е част от политическата игра - очаквани и нормални атаки. Всички партии виждат Радев като заплаха, която може да им отнеме част от електората.“
Витанов обясни още, че формацията се финансира чрез дарения от симпатизанти.
''Конституционното мнозинство е крайно необходимо и голямата битка на тези избори е дали Борисов и Пеевски могат да спечелят по 80 мандата и да възпрепятстват тези промени. С всички партии, които не са част от статуквото, могат да се водят преговори''.
Той отхвърли и спекулациите за евентуално партньорство с ГЕРБ.
''Всеки опит да бъде пришит Борисов като потенциален коалиционен партньор е нищо повече от спекулация, която цели да намали подкрепата към Радев.''
По отношение на появилите се информации, че може да оглави листите на партията в Перник и Сливен, Витанов заяви, че не изключва да бъде част от тях, но имената на кандидатите ще бъдат обявени след около 10 дни.
Чуйте още в аудиозаписа:
Петър Витанов: Румен Радев олицетворява надеждата за промяна на статуквото
