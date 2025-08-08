ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пилот на Ryanair свали в София дете с инвалидна количка
Той възложи проверка по случая.
Публикуваме текста без редакторска намеса:
Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е избрало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпания Ryanair. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията.
Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето. Като командир на полета той има право да поиска сваляне на пасажер и инвалидната му количка, защото биха могли да застрашат полета. Той е записал собственоръчно в протокола, че клемите на батериите “не могат да се изолират". Фактите известни дотук обаче казват друго - количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея не веднъж.
А, и бегла проверка на техническите й данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача… Благодарение на ръководството на Летище “Васил Левски", семейството все пак ще лети тази вечер и то безплатно до Тулуза. И Lufthansa са казали ДА на инвалидната количка, т.е. тя е годна да лети със самолет… Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има! Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета!
Затова възложих на Гражданска въздухоплавателна администрация да провери случая, включително и да се свърже със семейството, за да разбера каква е истината. Ако преценката на пилота се окаже погрешна - ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация.
