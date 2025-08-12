Новини
Пилотът Марио Бакалов: Инвалидна количка с батерия – какво е добре да знаете, за да няма проблеми при полет
Автор: ИА Фокус 09:35
©
Известният български пилот Марио Бакалов разясни какви са авиоизискванията за батериите на борда. Повод е ситуацията, при която семейство с дете в неравностойно положение беше свалено от самолет на Ryanair на летището в София. Случаят нашумя и породи широко обществено недоволство. Министърът на транспорта също се зае да разнищи ситуацията, а вчера Комисията за защита от дискриминацията се самосезира в понеделник.

Ето какво пише авиаторът:

Тази информация е обща и важи за всички авиокомпании по света, тъй като се основава на международни правила за безопасност.

В повечето случаи, когато пътувате с инвалидна количка с батерия, и Вие, и авиокомпанията имате една и съща цел – да стигнете удобно и безопасно до дестинацията си.

Правилата са международни и важат за всички авиокомпании. Те са създадени, за да се намали риска от пожар или повреда по време на полет.

Двата най-чести вида батерии

- Гел/AGM (неразливни) батерии – това са запечатани батерии, при които течността вътре е гъста като гел или е абсорбирана в стъклени влакна, така че не може да се разлее. Обикновено могат да останат в количката, стига да са изключени, клемите (металните връзки) да са изолирани, а самата количка – добре закрепена.

- Литиево-йонни батерии – същите, каквито има в лаптопи и телефони, но по-големи. При тях има ограничения за размера (мощността) и много често се изваждат от количката и се носят в кабината в защитена чанта или кутия, за да няма риск от късо съединение.

Какво се случва на практика

Ако батерията е гелова или друг вид "неразливна“, най-вероятно ще остане в количката в багажното.

Ако е литиево-йонна, екипът обикновено ще поиска тя да бъде извадена и да пътува с Вас в кабината. Ако не може да се извади безопасно или надвишава допустимата мощност, превозът може да бъде отказан.

По международните авиационни правила, финалното решение за приемане на пътници и/или товар винаги е в ръцете на капитана на полета, който взема предвид всички фактори и регулации за безопасност.

Най-важното, което да направите

Когато резервирате билета, уведомете авиокомпанията какъв вид батерия има количката и, ако е възможно, модела ѝ. Това ще даде време на екипа да се подготви и ще помогне да избегнете изненади в деня на полета.

В крайна сметка, идеята на тези правила не е да пречат, а да помагат – за да бъде пътуването Ви едновременно удобно и безопасно за всички на борда.



