Пилотът, загинал при самолетната катастрофа в Хърватия, имал българско гражданство?
©
"Роден в България, Хасан Бахар загина при изпълнение на дълга си! Бог да го прости и съболезнования на близките.", гласят някои от коментарите.
"Фокус" припомня, че два турски противопожарни самолета са пътували до Хърватия за планирани дейности по поддръжка. Заради метеорологични условия обаче се е наложило да се върнат обратно. Докато единият самолет успешно кацнал на летище Риека по време на връщането, вторият самолет е загубил радиовръзка в 18:25 часа местно време.
Още по темата
/
Почина Полин Колинс
07.11
Още от категорията
/
Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи
14.11
Адвокат Мартин Костов обясни стъпка по стъпка какво да направим, ако станем жертва на банков фишинг и неразрешени преводи
14.11
Ген. Мутафчийски за исторически пробив в трансплантациите: Това е момент на гордост не само за ВМА, но и за цялата българска медицина
14.11
Земетресение в България
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 48 мин.
Просто липса на професионална квалификация
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.