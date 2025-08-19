Пияно хлапе седна зад волана, изтърва пътя

© Илюстративна снимка Вчера рано сутринта или по-точно в 05:40 часа в районното на Нови пазар е получен сигнал за излязла от пътя кола. На пръв поглед нищо необичайно, но в хода на работата случаят става интересен.



Оказало се, че автомобилът е управляван на главния път Русе - Варна, но в близост до разклон за село Зайчино Ореше.



Докато полицията извършва проверка станало ясно, че Фордът е шофиран от 14-годишен младеж. Момчето било тествано за алкохол, а дрегерът отчел 1,48 ‰.



Детето е задържано за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители на РУ Нови пазар.