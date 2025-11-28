Пламен Димитров: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма
В 10.00 ч. синдикатите са на среща с финансовия министър Теменужка Петкова.
"Това, което искаме да чуем, е има ли властта или тези, които управляват, някаква алтернатива на тези 850 млн. или 1 млрд. евро, които ще ги няма на входа, ако се удовлетворят основните искания на бизнеса и какво предлагат отзад да бъде по някакъв начин спестено. Това, което за съжаление подчертавам, може би изглежда най-вероятно е отново капиталовата програма. Както винаги сме знаели всъщност тя е близо 8 млрд. евро, 7 млрд. и половина евро, които са 15 милиарда лева, наистина безпрецедентна програма като ресурс, тазгодишната няма да бъде изпълнена, но ще видим. Така че може половината от тези средства от там да бъдат намерени с това, че ще жертваме инвестиционни проекти", заяви Пламен Димитров от КНСБ.
