Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
Автор: Цоня Събчева 21:24Коментари (0)108
Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко. Редица страни в Северна Европа се опитват да наложат този модел, но за България, както и за цяла Южна Европа, ще бъде доста трудно да бъде наложено да се откажем от парите изобщо. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ финансистът, бивш депутат и член на СИНПИ Пламен Милев.

По думите му контролът вече е факт и даде пример с невъзможността за чужди граждани от ЕС да отварят сметки в търговските банки у нас, което изключително затруднява навлизането на инвестиции в България.

"Масово банките казват, че те са търговски дружества и те си преценяват с кой да работят. Обяснението им е, че дадени компании имат плащане към страни, които попадат в някакъв забранителен банков списък. Това също е и едно ограничение към българския бизнес да се снабдява с евтини суровини,“ обясни той и добави, че у нас с предстоящото въвеждане на еврото се оказва, че банките не са готови да предоставят някои от дигиталните услуги, като директното плащане на комунални услуги чрез системата SEPA.

Доводът, че чрез въвеждането на безкасовите плащания, за да се постави под контрол мафиотските групировки и икономиката под масата, според Милев е неработещ, тъй като досега не се е намерила работеща формула, която 100% да пресече каквато и да е престъпност.

"Това не е начинът,“ каза той и посочи, че банките не гледат с добро око на електронните платформи и използващите ги, най-вече млади представители на поколението Z, които стават нежелан клиент за тях, ако имат чести плащания към такива платформи.

Експертът добави също, че засега в България не работят редица инвестиционни инструменти и е затруднено закупуването им.

"За съжаление, общо взето всичко отива в сферата на научната фантастика при нас. Тази част нито е стимулирана от държавата, нито нещо се прави по този въпрос. Дори да приемаме, че тъй като има банки, които предлагат инвестиционно злато, може да си купите даже тези кюлчета, но обратно няма да ви го изкупят. Просто това си оставя завинаги ваше – един сувенир“.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
