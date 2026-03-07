Плащаме надценка за млечните продукти с до 125% над европейските цени, ако купуваме от производител, ни излиза два пъти по-евтино
В малка ферма в Габровския Балкан младият фермер Петър Петров отглежда около 90 животни, половината от които са крави. От произведеното мляко той прави сирене, кашкавал и кисело мляко. По думите му крайната цена на сиренето, което предлага директно на клиентите, е около 9–10 евро за килограм.
Фермерът преработва приблизително 500 литра мляко дневно, от които произвежда между 80 и 100 килограма сирене, разказва NOVA. Той работи с надценка между 30 и 50 процента, а продукцията му се продава основно в региона на Габрово. Заради затворения цикъл – от производството на мляко до крайния продукт – цената при него остава по-ниска от тази в големите търговски вериги.
Според бранша обаче в много райони на страната потребителите нямат достъп до местни производители и са принудени да купуват млечни продукти само от големите магазини. Там надценките могат да достигнат около 100 процента.
Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев посочва, че липсата на алтернативни канали за продажба позволява на търговските вериги да определят по-високи цени. По думите му един качествен продукт може да бъде закупен директно от производител на цена до два пъти по-ниска от тази в магазините.
Като възможно решение от бранша посочват създаването на кооперативи – практика с дълга традиция в страни като Франция. Кооперациите, които са собственост на животновъдите и преработват тяхната продукция, биха могли да предлагат храните на по-достъпни цени и да развиват алтернативни канали за продажба – фермерски пазари, мобилни магазини или онлайн търговия.
Производителите настояват и за ясни правила за фермерските пазари. В момента липсва точна дефиниция за "фермерски“ или "домашен“ продукт, което създава предпоставки за злоупотреби и участие на прекупвачи.
Според фермерите най-простото решение за потребителите остава да търсят и купуват директно от малки ферми и местни производители, когато имат такава възможност. Това би могло едновременно да подкрепи българските стопани и да осигури по-достъпни цени за качествени млечни продукти.
