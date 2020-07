Plasico IT Superstore - ритейл магазин за IT техника, периферия и аксесоари

© Днес много магазини предлагат всевъзможна електроника и технологични устройства, но малко са фирмите, които могат да гарантират високо качество на продуктите и професионално обслужване на клиентите. В следващите редове ще Ви представим онлайн магазина Plasico IT Superstore, който е сред единиците покриващи споменатите по-горе критерии и ще видим предлаганите в него видове техника. Ще разберем могат ли в Пласико геймърите да намерят нещо за себе си и особеностите на специализирания сервизен център.



Какви продукти ще видите в Plasico.bg



Като търговец на различни видове техника и електронни устройства, от Plasico са се постарали да осигурят както голямо количество категории отделни продукти, така и тяхното разнообразие. Подобна широка продуктова гама дава гъвкавост на клиентите и прецизност в избора спрямо нуждите и целите им. От друга страна, в Пласико имате възможност да изберете конкретна марка фаворит и да насочите избора си само към нейни продукти или да ги филтрирате по цени и други опции, съобразени с вида на устройствата.



Пласико е специализиран онлайн магазин за IT техника и тук ще можете да разглеждате и купувате различни видове продукти, като:



хардуерна периферия;



лаптопи;



компютри;



таблети;



смартфони и много други.



В Пласико също имате възможност да направите своя избор от нова или втора ръка техника, където и в двата случая получавате гаранция за покупките си. При употребяваните продукти обаче, цените в Plasico IT Superstore са значително по-ниски, а техническото състояние предварително проверено и тествано.



Неща специално за геймъри



Ако сте любител на игрите и гейм технологиите, в Plasico.bg поддържат специално кътче за всички геймъри. Тук ще откриете всевъзможни технологични джаджи, геймърски лаптопи и аксесоари. Пласико са предвидили и компютри с най-съвременния и производителен хардуер, който ще Ви осигури дълги часове гейминг на висока резолюция с максимални настройки на графиката, потресаващ звук и нужния комфорт за топ-потребителско изживяване.



Само с посещението на тази категория и магазина на Пласико е възможно да се снабдите с най-съвременното и технологично оборудване, получавайки пълна техническа поддръжка, безплатен съпорт, гаранция за покупките си и най-добри емоции.



Разберете повече за специализиран сервизен център



Компанията Plasico IT Superstore разполага със собствен сервиз, където се извършва поддръжката и обслужването на гаранционните и извънгаранционни продукти. Той е оборудван с най-съвременните и технологични инструменти, с които боравят само специалисти с дългогодишен опит в областта и нужното образование. Ето защо можете да им се доверите напълно, а и положителните потребителски мнения доказват това твърдение.